L’Italia eletta nel Consiglio dei diritti umani dell’Onu | ma non era complice di genocidio?
L’Italia è stata eletta membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il biennio 2026-2028 con 179 voti, ottenendo uno dei due seggi riservati all’Europa occidentale e altri Paesi in ballo in questa votazione. Niente male per una Nazione che, secondo l’opposizione che si sogna alternativa di governo, sarebbe «complice di genocidio», si girerebbe dall’altra parte di fronte alle sofferenze dei bambini, avrebbe abbandonato qualsiasi forma di umanità per sudditanza nei confronti di qualche amico potente e, più in generale, starebbe arretrando su tutta la linea in tema di diritti. L’Italia eletta al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
