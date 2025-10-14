L’Italia delle donne biografie eccellenti di figure femminili Pubblicato l’Avviso della seconda edizione
È in corso la seconda edizione dell’Avviso “L’Italia delle donne”, nell’ambito del progetto promosso dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, volto a celebrare figure femminili che hanno segnato il territorio con il loro impegno e che devono essere riscoperte e ricordate a livello nazionale. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha raccolto oltre 300 candidature da tutto il territorio nazionale e premiato venti biografie di donne – una per ciascuna regione – che si sono distinte nelle lettere, nelle arti teatrali e cinematografiche e nell’impegno civico e istituzionale, la nuova edizione amplia l’orizzonte e si apre ad altri settori, con l’obiettivo di arricchire il patrimonio di memoria condivisa con il contributo centrale delle donne nella storia delle comunità locali e dell’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
