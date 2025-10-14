L’Italia che non arriva a fine mese | quasi il 10% dei residenti resta in povertà assoluta Record di indigenza tra i minori e gli operai

La povertà in Italia è diventata un male cronico. Anche nel 2024 oltre 5,7 milioni di persone, il 9,8% dei residenti, hanno vissuto senza potersi permettere beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile. Fermo a oltre 2,2 milioni il numero delle famiglie povere, come quello dei minori che crescono in uno stato di deprivazione: 1,28 milioni, il 13,8% del totale. Il valore più alto dall’inizio delle serie storiche. I nuovi dati Istat arrivano a pochi giorni dal rapporto Caritas che ha confermato il fallimento dell’ Assegno di inclusione introdotto dal governo Meloni proprio lo scorso anno dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia che non arriva a fine mese: quasi il 10% dei residenti resta in povertà assoluta. Record di indigenza tra i minori e gli operai

Approfondisci con queste news

https://beverfood.com/dalle-canarie-allitalia-arriva-macaronesian-gin-lessenza-vulcanica-nel-catalogo-onestigroup/… Dalle #Canarie all'Italia, arriva Macaronesian #Gin: l'essenza vulcanica nel catalogo #Onestigroup #AndreaOnesti #GinMediterraneo #Ilaria - X Vai su X

Dal 5 ottobre al 9 novembre in piazza Unità d'Italia arriva la riproduzione in scala reale del batiscafo “Trieste”, simbolo dell’impresa che nel 1960 raggiunse la Fossa delle Marianne. Dopo l’esposizione, l’opera troverà casa al Museo della Guerra per la Pace D - facebook.com Vai su Facebook

Un pensionato su due non arriva a fine mese - Quasi un pensionato su due fatica ad arrivare alla fine del mese: un problema per il 46,2% che si ritrova così costretto a rimandare pagamenti, ad intaccare i risparmi, a chiedere prestiti e ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Caro-vita, un addetto del commercio su cinque non arriva alla fine del mese - Una situazione sostanzialmente stabile per quanto riguarda l'occupazione, ma con segnali di crescita del disagio sociale e dell'incidenza del costo della vita sui bilanci familiari. Segnala rainews.it

L’ex educatore: “Non arrivavo a fine mese, ora guido i bus e sostengo il voto contro la precarietà” - Facevo l’educatore, con il diploma e la laurea, ma con due figli piccoli non arrivavo a fine mese. Scrive bologna.repubblica.it