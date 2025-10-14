L’Italia che non arriva a fine mese | quasi il 10% dei residenti resta in povertà assoluta Record di indigenza tra i minori e gli operai

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La povertà in Italia è diventata un male cronico. Anche nel 2024 oltre 5,7 milioni di persone, il 9,8% dei residenti, hanno vissuto senza potersi permettere beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile. Fermo a oltre 2,2 milioni il numero delle famiglie povere, come quello dei minori che crescono in uno stato di deprivazione: 1,28 milioni, il 13,8% del totale. Il valore più alto dall’inizio delle serie storiche. I nuovi dati Istat arrivano a pochi giorni dal rapporto Caritas che ha confermato il fallimento dell’ Assegno di inclusione introdotto dal governo Meloni proprio lo scorso anno dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

