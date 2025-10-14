L' Italia batte Israele 3-0 | doppietta di Retegui

L’ obiettivo minimo della gestione di Gennaro Gattuso, l’accesso ai temutissimi playoff, è finalmente arrivato, ma l’Italia ha dovuto soffrire ben più del previsto per battere la coriacea nazionale israeliana. In una partita resa complicata dagli incidenti fuori dallo stadio in una Udine bloccata, gli Azzurri riescono a piegare gli ospiti ed assicurarsi il secondo posto grazie alle due reti di Mateo Retegui. L’ex attaccante dell’Atalanta prima si conquista e converte un calcio di rigore alla fine del primo tempo, poi estirpa il pallone ad un difensore e lo piazza al sette con un tiro a giro educatissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italia batte Israele 3-0: doppietta di Retegui

Argomenti simili trattati di recente

QUALIFICAZIONI MONDIALI | L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/qualificazioni-mondiali-italia-israele-3-0-gli- - X Vai su X

Italia, Pio Esposito batte Del Piero e Dino Baggio: ecco la Top 15 dei marcatori azzurri più giovani di sempre - facebook.com Vai su Facebook

Italia batte Israele 3-0 a Udine, gli azzurri si assicurano un posto ai play off - 0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off per le qualificazioni ai Mondiali. Da gazzettadiparma.it

Italia, contro Israele vittoria e pass spareggi (ma a marzo servirà di più) - L'Italia batte Israele in un clima surreale e si garantisce il pass per gli spareggi per il Mondiale 2026. Scrive panorama.it

Italia-Israele 3-0, le pagelle: Donnarumma un muro (7), Retegui di rabbia (7,5). Gattuso? Percorso perfetto (7) - Allo stadio Bluenergy Stadium di Udine, la squadra di Gennaro Gattuso passa grazie alle reti (una per tempo) di Retegui. Si legge su msn.com