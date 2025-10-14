L’Italia batte Israele 3-0 doppietta di Retegui | azzurri matematicamente ai playoff per la qualificazione ai Mondiali Cosa succede ora
Ci voleva Mateo Retegui per sciogliere la tensione. Con un destro potente e preciso a mezza altezza, l’attaccante italoargentino ha sbloccato una partita più complicata del previsto e ha regalato all’Italia una vittoria che vale oro nella corsa al Mondiale. Allo stadio Friuli di Udine, gli azzurri battono Israele 3-0 e mettono in cassaforte almeno il pass per i playoff di marzo. Per finire prima nel girone l’Italia, infatti, ha una sola chance: battere Moldova e Norvegia e sperare che l’Estonia pareggi o vinca con la Norvegia. Intanto, per Retegui, sempre più titolare nel nuovo corso azzurro, è un’altra serata da protagonista. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
QUALIFICAZIONI MONDIALI | L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/qualificazioni-mondiali-italia-israele-3-0-gli- - X Vai su X
Italia, Pio Esposito batte Del Piero e Dino Baggio: ecco la Top 15 dei marcatori azzurri più giovani di sempre - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia batte Israele a Udine, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri certi dei playoff - 0 con i voti, i gol e i marcatori del match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ... Segnala msn.com
Qualificazioni Mondiali: l'Italia batte Israele 3-0: doppietta di Retegui e gol di Mancini, azzurri ai playoff - 0 alla “Dacia Arena” di Udine e conquista matematicamente almeno un posto ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali. Si legge su tg.la7.it
Italia, contro Israele vittoria e pass spareggi (ma a marzo servirà di più) - L'Italia batte Israele in un clima surreale e si garantisce il pass per gli spareggi per il Mondiale 2026. panorama.it scrive