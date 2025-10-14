L’Italia batte Israele 3-0 doppietta di Retegui | azzurri matematicamente ai playoff per la qualificazione ai Mondiali Cosa succede ora

Ci voleva Mateo Retegui per sciogliere la tensione. Con un destro potente e preciso a mezza altezza, l’attaccante italoargentino ha sbloccato una partita più complicata del previsto e ha regalato all’Italia una vittoria che vale oro nella corsa al Mondiale. Allo stadio Friuli di Udine, gli azzurri battono Israele 3-0 e mettono in cassaforte almeno il pass per i playoff di marzo. Per finire prima nel girone l’Italia, infatti, ha una sola chance: battere Moldova e Norvegia e sperare che l’Estonia pareggi o vinca con la Norvegia. Intanto, per Retegui, sempre più titolare nel nuovo corso azzurro, è un’altra serata da protagonista. 🔗 Leggi su Open.online