L’Italia batte 3 a 0 Israele e si qualifica per i play-off | doppietta di Retegui e gol di Mancini

La Nazionale italiana di calcio ha battuto Israele 3-0 a Udine, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, giocata in un clima di forte tensione dentro e fuori dal campo. A segno Mateo Retegui, autore di una doppietta (di cui un rigore), e Gianluca Mancini, che ha chiuso i conti nel finale. Il risultato assicura all’Italia almeno il secondo posto nel girone e quindi l’accesso agli spareggi di marzo, in attesa di capire se sarà possibile raggiungere il primo posto. Fuori dallo stadio, la giornata è stata segnata dalle proteste contro la presenza di Israele alla competizione, con momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

