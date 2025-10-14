L’Italia batte 3 a 0 Israele e si qualifica per i play-off | doppietta di Retegui e gol di Mancini
La Nazionale italiana di calcio ha battuto Israele 3-0 a Udine, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, giocata in un clima di forte tensione dentro e fuori dal campo. A segno Mateo Retegui, autore di una doppietta (di cui un rigore), e Gianluca Mancini, che ha chiuso i conti nel finale. Il risultato assicura all’Italia almeno il secondo posto nel girone e quindi l’accesso agli spareggi di marzo, in attesa di capire se sarà possibile raggiungere il primo posto. Fuori dallo stadio, la giornata è stata segnata dalle proteste contro la presenza di Israele alla competizione, con momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
QUALIFICAZIONI MONDIALI | L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/qualificazioni-mondiali-italia-israele-3-0-gli- - X Vai su X
Italia, Pio Esposito batte Del Piero e Dino Baggio: ecco la Top 15 dei marcatori azzurri più giovani di sempre - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia: il Genoa batte 3-0 il Vicenza - 0 il Vicenza al Ferraris grazie ai primi gol ufficiali dei neo acquisti Carboni, Stanciu e ad un'autorete di ... Si legge su ansa.it
Coppa Italia: il Genoa batte 3-0 il Vicenza - Decisivi i gol di Carboni e Stanciu, oltre all'autorete di Benassi. Lo riporta tuttosport.com
Europei Under 16 di Volley donne: l’Italia batte 3-0 l’Albania - Non si ferma la corsa della Nazionale Under 16 femminile di pallavolo ai Campionati Europei di categoria. Come scrive corrieredellosport.it