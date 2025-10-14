L' Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo Scoppia la bufera per la gaffe del giornalista Rai
"L'Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo". Scoppia la bufera per la gaffe di un giornalista del Tg3, durante il match tra Italia e Israele. Tra i primi a commentare Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai. "Una frase - commenta - che fa orrore. Inaccettabile. Mi auguro che tutti censurino con fermezza. A partire dall'azienda a cui chiedo che siano presi immediatamente provvedimenti. Così come l'Ordine dei giornalisti che deve far sentire la propria voce. Simili frasi che istigano all'odio e alla violenza non possono essere tollerate, in particolare nel Servizio pubblico, che invece deve sempre ispirare ai valori della tolleranza e del rispetto della dignità altrui". 🔗 Leggi su Iltempo.it
