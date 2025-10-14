L' Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo Scoppia la bufera per la gaffe del giornalista Rai

Iltempo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo". Scoppia la bufera per la gaffe di un giornalista del Tg3, durante il match tra Italia e Israele. Tra i primi a commentare Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai. "Una frase - commenta - che fa orrore. Inaccettabile. Mi auguro che tutti censurino con fermezza. A partire dall'azienda a cui chiedo che siano presi immediatamente provvedimenti. Così come l'Ordine dei giornalisti che deve far sentire la propria voce. Simili frasi che istigano all'odio e alla violenza non possono essere tollerate, in particolare nel Servizio pubblico, che invece deve sempre ispirare ai valori della tolleranza e del rispetto della dignità altrui". 🔗 Leggi su Iltempo.it

