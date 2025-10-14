Eppur si muove. Sulla sanità marchigiana (e italiana) pesa il macigno delle liste d’attesa, gonfiate a dismisura dall’ebollizione della domanda di prestazioni, esplosa dopo lo tsunami della pandemia. A forza di decreti del governo (due), fondi ad hoc (una dote di 36 milioni in tre anni), prestazioni aggiuntive e piani straordinari per abbatterle, la situazione è anche migliorata, ma evidentemente c’è ancora molto, molto da fare. Qui è la Fondazione Gimbe a sentenziare: l’anno scorso, il 10,6% dei marchigiani, oltre 157mila persone, ha dichiarato di avere rinunciato a una o più prestazioni a fronte di una media italiana del 9,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, eppur si muove: "Ora riforma dell’emergenza"