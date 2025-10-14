L’islamizzazione dell’Occidente | la profezia di Allam e Fallaci e il coraggio di difendere le nostre radici
Nel cuore dell’Europa, dove un tempo batteva l’orgoglio della civiltà cristiana, oggi si alza un vento che molti preferiscono non vedere. È il vento dell’islamizzazione, un processo lento ma costante che non si misura solo nei numeri dell’immigrazione, bensì nella trasformazione culturale, linguistica e spirituale del nostro continente. Tra le poche voci che, da decenni, hanno avuto il coraggio di denunciare questo fenomeno, una spicca per coerenza e lucidità: Magdi Cristiano Allam. È mio amico da quasi vent’anni, e gli voglio sinceramente bene perché è una persona colta, di cuore, onesta e profonda conoscitrice del Corano e delle leggi islamiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
