Lisa Jackson | Dalla Spagna alla Sicilia così iPhone e Mac useranno solo energia pulita
In Italia saranno prodotti 129 MW tra solare ed eolico; il primo impianto operativo entro fine mese. La vicepresidente di Apple per l’Ambiente: “Crescita economica e sostenibilità possono andare di pari passo". 🔗 Leggi su Repubblica.it
