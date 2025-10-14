Lisa Jackson | Dalla Spagna alla Sicilia così iPhone e Mac useranno solo energia pulita

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia saranno prodotti 129 MW tra solare ed eolico; il primo impianto operativo entro fine mese. La vicepresidente di Apple per l’Ambiente: “Crescita economica e sostenibilità possono andare di pari passo". 🔗 Leggi su Repubblica.it

lisa jackson dalla spagna alla sicilia cos236 iphone e mac useranno solo energia pulita

© Repubblica.it - Lisa Jackson: “Dalla Spagna alla Sicilia, così iPhone e Mac useranno solo energia pulita”

Altri contenuti sullo stesso argomento

lisa jackson spagna siciliaLisa Jackson: “Dalla Spagna alla Sicilia, così iPhone e Mac useranno solo energia pulita” - In Italia saranno prodotti 129 MW tra solare ed eolico; il primo impianto operativo entro fine mese. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lisa Jackson Spagna Sicilia