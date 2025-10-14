L’Iran è isolato | adesso deve trattare

Laverita.info | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo assetto ripropone gli Accordi di Abramo. La sfida per Trump è integrare la Turchia. Mentre Teheran, sotto pressione, potrebbe aprire a un tavolo sul nucleare. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217iran 232 isolato adesso deve trattare

© Laverita.info - L’Iran è isolato: adesso deve trattare

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217iran 232 Isolato Adesso