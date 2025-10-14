Lion' s padel | open day 19 ottobre

Milanotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per l’inaugurazione di Lion’s Padel: a Pantigliate nasce un nuovo punto di riferimento per gli amanti del padelPantigliate si prepara ad accogliere un nuovo tempio dedicato al padel, lo sport nato in Argentina che negli ultimi anni ha conquistato milioni di appassionati in tutta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lion s padel openA Pantigliate apre Lion’s Padel: tre campi hi-tech e una community sportiva da scoprire domenica 19 ottobre alle ore 11 - In via Marconi 33 nasce un nuovo centro dedicato al padel con campi di ultima generazione, corsi certificati FITP e un Open Day aperto a tutti per l’inaugurazione ufficiale ... Da 7giorni.info

Lion's padel: open day 19 ottobre - Pantigliate si prepara ad accogliere un nuovo tempio dedicato al padel, lo sport nato in Argentina che negli ultimi anni ha conquistato milioni di appassionati in tutta Italia. Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lion S Padel Open