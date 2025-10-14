lions club fiesole e cittadella della pace impegnati per i giovani

Firenze, 14 ottobre 2025 – Si è aperta nel segno dell’accoglienza e dell’impegno sociale l’annata del Lions Club Fiesole. Nel primo incontro dell’anno 2025-2026, dopo il discorso della presidente Paola Trucchi, l’assemblea ha salutato l’ingresso di tre nuove socie, Anna Paciarelli, Francesca Vichi e Renata Miuccio, sottolineando la volontà del Club di rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso energie e competenze nuove. Il focus della serata è stato un service improntato al futuro e alle sue generazioni prossime, dal titolo “Metodo RONDINE”, che sarà portato avanti grazie alla collaborazione della Cittadella della Pace di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

