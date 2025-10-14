Lions Club Fiesole e Cittadella della Pace impegnati per i giovani
Firenze, 14 ottobre 2025 – Si è aperta nel segno dell’accoglienza e dell’impegno sociale l’annata del Lions Club Fiesole. Nel primo incontro dell’anno 2025-2026, dopo il discorso della presidente Paola Trucchi, l’assemblea ha salutato l’ingresso di tre nuove socie, Anna Paciarelli, Francesca Vichi e Renata Miuccio, sottolineando la volontà del Club di rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso energie e competenze nuove. Il focus della serata è stato un service improntato al futuro e alle sue generazioni prossime, dal titolo “Metodo RONDINE”, che sarà portato avanti grazie alla collaborazione della Cittadella della Pace di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
LIONS CLUB ORISTANO Altra serata magica a ORISTANO grazie agli amici e amiche del LIONS che ancora una volta mi riportano in quella che a lungo è stata la Città del Centro Crea e mia. Grazie alle tantissime persone presenti, grazie alla splendida padr - facebook.com Vai su Facebook
Lions Club Fiesole e Cittadella della Pace impegnati per i giovani - 2026 il Club ha divulgato il “Metodo Rondine”, per il coinvolgimento degli studenti delle superiori del nostro territorio in un percorso dedicato al ... Si legge su lanazione.it
Musicisti della Scuola di Fiesole incantano i Lions con un concerto di arie di Verdi - E' cominciata 'in musica' l'annata lionistica dei club Lions Firenze Ponte Vecchio e Fiesole. lanazione.it scrive
Pace: Rondine Cittadella della pace, un protocollo con Lions Club a favore dei giovani e della cultura della pace - In occasione della Giornata internazionale della pace del 21 settembre, il Distretto Lions 108 La Toscana, insieme a Rondine Cittadella della pace e in collaborazione con il Comune di Firenze, ... Segnala agensir.it