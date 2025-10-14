L’insolita profezia di Beatrice Chebet su Nadia Battocletti | verità o pretattica?
Nadia Battocletti si è resa protagonista di due annate davvero encomiabili: ha conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, è salita sul podio ai Mondiali di Tokyo in entrambe le gare a cui ha preso parte (seconda sui 10.000 e terza sui 5.000), si è laureata Campionessa d’Europa in ben quattro discipline (5.000 e 10.000 su pista, Cross e 10 km su strada), oltre a ritoccare diversi primati nazionali, da autentica regina del mezzofondo tricolore. La fuoriclasse trentina, che tornerà in gara domenica 19 ottobre in occasione della Corsa dei Castelli a Trieste (10 km su strada nel capoluogo giuliano), ha dovuto prestare il fianco agli affondi della formidabile keniana Beatrice Chebet nei grandi eventi internazionali in cui è riuscita a brillare nelle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
