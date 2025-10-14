L’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di obesità e diabete | lo studio su topi esposti al PM2.5
Continuiamo ad accumulare sempre più prove che l’ inquinamento atmosferico non è solo dannoso per i nostri polmoni e il nostro cuore, ma gioca anche un ruolo significativo nello sviluppo di disturbi metabolici come la resistenza all’insulina e il diabete di tipo 2. A fare luce su questa associazione ancora poco esplorata è stato un nuovo studio co-diretto da Francesco Paneni, professore presso il Centro di Cardiologia Traslazionale e Sperimentale dell’Università di Zurigo (UZH) e dell’Ospedale Universitario di Zurigo (USZ), e Sanjay Rajagopalan, professore presso la Case Western Reserve University di Cleveland. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
