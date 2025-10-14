L’infortunio di Martin Odegaard apre le porte a un giocatore dell’Arsenal per avere un impatto serio – opinione

Breaking: L’Arsenal ha ricevuto un duro colpo dopo la conferma che il capitano Martin Odegaard sarà indisponibile per almeno sei settimane a causa di un infortunio al ginocchio. L’influente centrocampista ha subito un danno al legamento collaterale mediale (MCL) nella recente vittoria sul West Ham e ora si prevede che salterà almeno sette partite cruciali in tutte le competizioni prima della prossima sosta per la nazionale. L’infortunio, che non richiede un intervento chirurgico, esclude il norvegese da diverse partite chiave. Martin Odegaard salterà diverse partite chiave per l’Arsenal. (Foto di Rob Newell – CameraSport tramite Getty Images) In Premier League sarà assente per le partite contro Fulham, Crystal Palace, Burnley e Sunderland. 🔗 Leggi su Justcalcio.com