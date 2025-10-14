L’infortunio della punta Moise paura e sollievo Kean torna al Viola Park Ma col Milan non ci sarà

Sport.quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moise Kean ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale. La notizia è arrivata in tarda mattinata da Udine, dove l’attaccante era rimasto per sottoporsi alla risonanza magnetica dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato sabato con l’Estonia. L’esame ha escluso danni seri, ma ha confermato l’impossibilità per l’attaccante di rendersi disponibile per la sfida di questa sera contro Israele. Il primo timore dello staff medico azzurro, in realtà, era stato pesante: possibile interessamento del perone, visto che Kean non riusciva nemmeno ad appoggiare il piede a terra. Gli accertamenti tra domenica e lunedì hanno fortunatamente smentito l’ipotesi più grave: nessun coinvolgimento osseo e nessuna lesione importante ai legamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217infortunio della punta moise paura e sollievo kean torna al viola park ma col milan non ci sar224

© Sport.quotidiano.net - L’infortunio della punta. Moise, paura e sollievo. Kean torna al Viola Park. Ma col Milan non ci sarà

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217infortunio Punta Moise Paura