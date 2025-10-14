Moise Kean ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale. La notizia è arrivata in tarda mattinata da Udine, dove l’attaccante era rimasto per sottoporsi alla risonanza magnetica dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato sabato con l’Estonia. L’esame ha escluso danni seri, ma ha confermato l’impossibilità per l’attaccante di rendersi disponibile per la sfida di questa sera contro Israele. Il primo timore dello staff medico azzurro, in realtà, era stato pesante: possibile interessamento del perone, visto che Kean non riusciva nemmeno ad appoggiare il piede a terra. Gli accertamenti tra domenica e lunedì hanno fortunatamente smentito l’ipotesi più grave: nessun coinvolgimento osseo e nessuna lesione importante ai legamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’infortunio della punta. Moise, paura e sollievo. Kean torna al Viola Park. Ma col Milan non ci sarà