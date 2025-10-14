L’influenza della guerra sulla salute mentale | un’analisi attraverso i social media

Donnemagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini belliche continuano a esercitare un forte impatto sulla nostra mente, anche in assenza di conflitti diretti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

l8217influenza guerra salute mentaleGiornata mondiale della salute mentale, il progetto di Amref: curare chi vive tra guerre e povertà - Il 10 ottobre è la Giornata mondiale della salute mentale, promossa dall’Organizzazione mondiale per la sanità. Lo riporta repubblica.it

"Non c'è salute senza salute mentale", perché l'Oms lancia l'allarme - È la convinzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sottolinea l'importanza della salute mentale come parte integrante del benessere generale. Segnala tg24.sky.it

Salute mentale a rischio nei Paesi in guerra. Il dossier Oms - Secondo uno studio basato su stime Oms e pubblicato su The Lancet, nelle aree colpite da conflitti una persona su cinque vive con qualche forma di disturbo mentale, da lieve depressione o ansia a ... Scrive quotidianosanita.it

