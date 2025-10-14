L' influencer e imprenditrice beauty ha debuttato nella musica con il brano degli amici Terror Jr Come canta? Giudicate voi

E ra nell’aria già da qualche giorno ma adesso è ufficiale: Kylie Jenner ha debuttato come cantante con lo pseudonimo King Kylie nel brano Fourth Strike – realizzato insieme al duo Terror Jr. La canzone – un electro-pop moderno e seducente – rappresenta la scelta di oltrepassare i confini dell’impero Kylie Cosmetics per conquistare nuovi territori di fama e successo (una strategia di cui fa parte anche l’annuncio della partecipazione al film The Moment scritto da Charli XCX). Kylie Jenner svela il futuro di Kylie Cosmetics, un’eredità per la figlia Stormi X Leggi anche › Kylie Jenner: «Mi sono pentita di aver rifatto il seno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'influencer e imprenditrice beauty ha debuttato nella musica con il brano degli amici Terror Jr. Come canta? Giudicate voi

