L'incredibile fenomeno degli scacchi Luca Protopopescu | a 9 anni sfida 12 avversari contemporaneamente

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolissimo fenomeno degli scacchi, Luca Protopopescu ha meravigliato il pubblico sfidando a soli 9 anni ben 12 avversari adulti in simultanea. Luca, che ha iniziato per caso durante il lockdown, è al momento il numero 1 al mondo nella categoria Under 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incredibile fenomeno scacchi lucaL’incredibile fenomeno degli scacchi, Luca Protopopescu: a 9 anni sfida 12 avversari contemporaneamente - Un piccolissimo fenomeno degli scacchi, Luca Protopopescu ha meravigliato il pubblico sfidando a soli 9 anni ben 12 avversari adulti in simultanea ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incredibile Fenomeno Scacchi Luca