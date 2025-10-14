L’incongruenza delle norme svilisce gli assistenti sociali

Una misura, tanti problemi. Li hanno espressi gli assistenti sociali, la cui posizione è particolarmente interessante considerando che la categoria è un po’ l’ultimo anello della catena istituzionale che consente il passaggio dal disegno dell’ assegno di inclusione alla sua concreta implementazione. "Il primo nodo emerso nel confronto tra assistenti sociali – spiega Giulio Bertoluzza (nella foto), dell’Università di Bergamo, che, nell’ambito del rapporto Caritas, ha curato proprio l’analisi delle riflessioni degli assistenti sociali – riguarda proprio la valutazione dei singoli casi. Molti operatori si trovano, infatti, davanti a casi che, secondo la loro valutazione professionale, meriterebbero un sostegno economico, ma che risultano difficilmente classificabili come “svantaggio certificabile”". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

