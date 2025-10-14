L' incidente sul lungomare non ce l' ha fatta l' anziana investita

Non ce l'ha fatta l'anziana investita lo scorso 9 ottobre sul lungomare di Santa Teresa di Riva. L'80enne Clara Garigali si è spenta pomeriggio durante il ricovero nel reparto di Rianimazione del Policlinico a causa delle gravi ferite riportate. I medici hanno tentato un intervento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

