L' inchiesta sulle cosche mafiose e i voti comprati alle comunali di Sciacca | una condanna e tre assoluzioni

Tre assoluzioni e una condanna: si è concluso, davanti al gup di Palermo, Carmen Salustro, il troncone abbreviato del processo scaturito dall'inchiesta sulla famiglia mafiosa di Sciacca e su un presunto condizionamento di Cosa nostra sulle elezioni amministrative del 2022.Mafia e voto di scambio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

