L' inchiesta sulle cosche mafiose e i voti comprati alle comunali di Sciacca | una condanna e tre assoluzioni

Tre assoluzioni e una condanna: si è concluso, davanti al gup di Palermo, Carmen Salustro, il troncone abbreviato del processo scaturito dall'inchiesta sulla famiglia mafiosa di Sciacca e su un presunto condizionamento di Cosa nostra sulle elezioni amministrative del 2022.Mafia e voto di scambio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

L’inchiesta risale al 2020 ed è nota come operazione Freccia, che ha riportato l’attenzione su alcune famiglie originarie di Vibo accusate di gestire le cosche insediate a Seregno - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sulla cosca Cracolici, il legale del candidato Attisani: «Dimostreremo l'estraneità ai fatti» - X Vai su X

Maxi operazione antimafia contro cosche crotonesi: 21 arresti - CATANZARO – È scattata all’alba di oggi, 14 ottobre 2025, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Ca ... Lo riporta ilcrotonese.it

Mafia e voti, l’ex deputato regionale Castiglione va in ordinario - L'inchiesta ha disarticolato il gruppo Santapaola del Castello Ursino e il "numero 2" Rosario Bucolo ha deciso di collaborare ... lasicilia.it scrive

4 anni e 4 mesi a Salvatore Gallo (PD): quei voti per Caterina Greco di Settimo Torinese (dovrebbe dimettersi?) - Inchiesta Echidna su infiltrazioni 'ndrangheta nei cantieri A32. Segnala giornalelavoce.it