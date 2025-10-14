L' incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti in 4 scelgono il giudizio abbreviato

In quattro hanno chiesto il giudizio abbreviato: subito uno scossone all’udienza preliminare scaturita dall'inchiesta sull’incendio doloso del centro di stoccaggio rifiuti Omnia di contrada Piana Bugiades, a Licata, avvenuto nel gennaio dell'anno scorso. A scegliere il rito alternativo sono stati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

