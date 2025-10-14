L’Imolese ha una difesa di ferro | Un’altra gara senza subire gol

Eccolo, il primo sorriso pieno dell’ Imolese, per la gioia della piazza, di Potepan e dei suoi ragazzi, ed ecco anche la prima vittoria esterna, su un campo ostico e contro un’avversaria che oggi meriterebbe molto probabilmente di più del penultimo posto in cui si trova. I rossoblù invece hanno dato una bella spinta alla loro classifica, confermandosi impermeabili dietro e conquistandosi la palma virtuale di miglior difesa del girone, con appena 3 reti concesse in 7 giornate, ricoprendosi anche cinici, dopo settimane in cui il pallone non voleva saperne di entrare. Merito dello "squalo" Rizzi, match-winner di nuovo al gol dopo oltre un anno e mezzo con questa maglia, ma merito anche del gruppo, bravo subito a reagire alla delusione di coppa incassata la settimana scorsa a Correggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

