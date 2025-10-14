L' immobiliarista il custode della coca nel caveau la ' ndrangheta | così i narcos facevano milioni a Milano tutti i nomi dei 15 arrestati
“Io mi prendo 100 (chili)”. La droga doveva ancora arrivare ma Putin - questo il nickname con cui il boss della droga del Milanese si faceva chiamare nelle chat criptate - aveva già prenotato la sua parte. Un carico di un certo peso sul quale non tutti potevano mettere le mani. Servivano gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 18 ottobre alle 16:40 vi aspetta l'anteprima del film ,"La vita va cosi". In sala a salutare il pubblico ci saranno il regista Riccardo Milani, Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Giuseppe lgnazio Loi! ll film narra la storia di Efisio Mulas, custode di una spiaggia in - facebook.com Vai su Facebook