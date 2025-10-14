L' immobiliarista il custode della coca nel caveau la ' ndrangheta | così i narcos facevano milioni a Milano tutti i nomi dei 15 arrestati

Milanotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io mi prendo 100 (chili)”. La droga doveva ancora arrivare ma Putin - questo il nickname con cui il boss della droga del Milanese si faceva chiamare nelle chat criptate - aveva già prenotato la sua parte. Un carico di un certo peso sul quale non tutti potevano mettere le mani. Servivano gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Immobiliarista Custode Coca Caveau