Licina Juventus i bianconeri hanno già disegnato il suo percorso a Torino | dove potrebbe giocare tra Primavera Next Gen e prima squadra Il piano

Licina Juventus, Tuttosport svela il percorso in bianconero: il talento del Bayern verrebbe aggregato subito al gruppo di Tudor, seguendo il modello Adzic. Un talento così non può aspettare. La Juventus ha messo nel mirino Adin Licina, gioiello classe 2007 del Bayern Monaco, e ha già in mente un percorso di inserimento ben preciso. Come analizzato da Tuttosport, qualora l’operazione “alla Yildiz” dovesse andare in porto, per il giovane tedesco non ci sarebbe tempo per i passaggi intermedi: il suo destino sarebbe da subito a stretto contatto con i grandi. Licina Juventus: un percorso da predestinato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Licina Juventus, i bianconeri hanno già disegnato il suo percorso a Torino: dove potrebbe giocare tra Primavera, Next Gen e prima squadra. Il piano

Altri contenuti sullo stesso argomento

(TS) "Il Bayern Monaco rischia un nuovo caso Yildiz: il 18enne Adin Licina è in scadenza 2026 e la Juventus ci pensa" ? https://ow.ly/uyhc50XaRni - X Vai su X

#Gatti senza mezzi termini dopo #VillarrealJuve Le parole del difensore bianconero le trovi nelle storie di @juventusnews24com - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juve, gli occhi dei bianconeri puntati su Madrid: c’è un grande obiettivo, la dirigenza vuole provarci per gennaio! Ultime - Calciomercato Juve, l’esterno argentino torna di moda: in estate disse no, ma ora il poco spazio nel suo club potrebbe favorire i bianconeri Un vecchio pallino che torna di moda, un’occasione di merca ... Scrive juventusnews24.com

La Juventus su Adin Licina: è in scadenza con il Bayern, sarà un Yildiz-bis? - I bianconeri stanno monitorando la situazione del talento classe 2007, in scadenza a fine stagione con il club bavarese. Riporta ilbianconero.com

Juve, occhi sul giovanissimo Licina del Bayern: può arrivare a zero - La Juventus starebbe guardando in casa del Bayern Monaco per mettere a segno un colpo di mercato di prospettiva, come fu fatto, qualche anno fa, con Kenan Yildiz. Riporta tuttojuve.com