Licina Juve occhi sul gioiellino del Bayern Monaco | i bianconeri fiutano il colpaccio a parametro zero! I dettagli e il piano per l’estate
Licina Juve, si ripete la sfida per il talento tedesco: l’esterno classe 2007 in scadenza nel 2026 ha attirato l’interesse dei bianconeri e del Dortmund. La storia potrebbe ripetersi, con gli stessi attori e un nuovo, giovanissimo protagonista. La Juventus, dopo aver soffiato Kenan Yildiz al Bayern Monaco a parametro zero, ha messo nel mirino un altro gioiello del settore giovanile bavarese, e la situazione contrattuale è pericolosamente simile. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno messo gli occhi su un esterno classe 2007 che sta facendo faville, ma la concorrenza è agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
