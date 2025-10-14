Follonica (Grosseto), 14 ottobre 2025 – Aveva deciso di vendicarsi dopo aver perso il lavoro. Il 16 gennaio dell’anno scorso, infatti un 37enne rumeno era andato dal suo collega di 25 anni colpendolo al volto con un coltello da cucina. Poco dopo era stato fermato dalla Polizia stradale che lo aveva arrestato. Oggi il giudice Giuseppe Coniglio ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocata Sabrina Pollini, a due anni di reclusione per lesioni semplici aggravate dall’uso dell’arma. Quando fu arrestato l’accusa era pesantissima: deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato che prevede una pena da otto a quattordici anni di reclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Licenziato, si “vendica” su un collega e lo sfregia in volto. Condannato