Licenziata perché incinta il caso ad Arezzo Sarni fa marcia indietro e la reintegra

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Hanno fatto marcia indietro dopo averla lasciata incinta e senza contratto di lavoro, congedata in mezz’ora dall’azienda. E’ la storia della precaria licenziata in fretta e furia dopo aver ricevuto comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice. Così i titolari di un punto di ristoro Sarni del tratto aretino dell’autostrada avevano annullato il contratto a tempo determinato di una dipendente. Adesso il dietrofront dell’azienda che ha reintegrato la donna incinta a cui è stato ripristinato il contratto a tempo determinato. E’ stata la stessa Sarni a scrivere alla Filcams Cgil di Arezzo comunicando la riattivazione del contratto della lavoratrice licenziata perché incinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Licenziata perché incinta, il caso ad Arezzo. Sarni fa marcia indietro e la reintegra

