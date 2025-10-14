Libro ideale per il bagno | Cattelan presenta Beware of Yourself
Milano, 14 ott. (askanews) - Maurizio Cattelan è un grande artista, uno di quelli che davvero hanno cambiato le regole del gioco, facendo in un certo senso finta di nulla. Oggi insieme a Pirelli HangarBicocca e all'editore Marsilio Arte ha presentato a Milano un suo nuovo libro, significativamente intitolato "Beware of Yourself", attento a te stesso. E lo stesso Cattelan ce lo ha presentato con il suo stile difficile da imitare. "E' un libro di 400 pagine - ci ha detto - ed è un libro che non dà risposte. Un libro che si può leggere cinque minuti alla volta, perfetto per il bagno. In 30 volte lo finite". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
