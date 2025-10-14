Libri | Iacchetti presenta a Roma 25 minuti di felicità senza mai perdere la malinconia

ROMA – Dalle canzoni del molleggiato ai comici del Derby, dal Maurizio Costanzo Show a Striscia la notizia, dai ricordi in bianco e nero alla rivoluzione dei social. Con il suo libro “25 minuti di felicità senza mai perdere la malinconia”, edito da Bompiani, Enzo Iacchetti è protagonista al Teatro Manzoni di Roma del nuovo appuntamento di SCRITTORI IN SCENA, venerdì 17 ottobre alle ore 18. Un viaggio nel tempo attraverso tutti i minuti felici, quelli che – se sappiamo riconoscerli e proteggerli – nessuno potrà toglierci. Dialoga sul palco con l’autore Luca Sommi. All’inizio di questa storia c’è un papà che fa il ciabattino e che sogna per suo figlio una vita da ragioniere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: Iacchetti presenta a Roma “25 minuti di felicità senza mai perdere la malinconia”

