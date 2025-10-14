Libreria Aleph di Castelfidardo scattata la raccolta fondi per salvarla dalla chiusura

Anconatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELFIDARDO – È attiva su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna per sostenere la libreria Aleph di Castelfidardo, che ha già coinvolto 180 sostenitori con oltre 9mila euro di fondi raccolti. L’invito è rivolto a lettori, cittadini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

libreria aleph castelfidardo scattataRaccolta fondi per salvare la libreria Aleph di Castelfidardo - "La libreria crea un ponte di parole tra persone, è un antidoto alla solitudine e fa toccare con mano ai più giovani la forza dei libri, delle storie, educando all'ascolto. Da ansa.it

libreria aleph castelfidardo scattataStorica libreria rischia la chiusura, avviata raccolta fondi: si mobilita anche il sindaco - Castelfidardo (Ancona), i proprietari: "Abbiamo investito passione e soldi, ma tutto è diventato insostenibile. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Libreria Aleph Castelfidardo Scattata