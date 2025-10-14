Librai per un anno | primo appuntamento con Mario Calabresi

Torna la 2ª edizione di Librai per un anno, la rassegna letteraria che promuove l’azione dei librai indipendenti di Bergamo durante tutto l’anno, oltre la consueta Fiera dei Librai. Un appuntamento periodico che, mese dopo mese fino all’estate 2026, permetterà al pubblico di incontrare gli scrittori e la loro opera, ascoltare le loro idee, approfondire le uscite letterarie più recenti. Al di fuori della consueta cornice della Fiera dei Librai, ma dentro le rassicuranti pagine di un libro, questa serie di appuntamenti vuole colmare i mesi e le settimane che intercorrono fra le diverse edizioni di uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi e non solo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Librai per un anno: primo appuntamento con Mario Calabresi

Argomenti simili trattati di recente

#IOLEGGOPERCHÉ è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche e, anche quest’anno, Liberrima è tra le librerie che aderiscono al progetto Organizzata dall’Associazione Italiana Editori, è resa possibile dal sostegno del Ministero del - facebook.com Vai su Facebook

A Bergamo Librai per un anno 2^ edizione | 2025-2026 - Mario Calabresi, Colum McCann, Giacomo Poretti, Gad Lerner, Moni Ovadia, Rosy Bindi, Massimo Recalcati ... Segnala welfarenetwork.it

Parte la nuova stagione delle “Giornate da Libridine”: primo appuntamento dedicato all’esperienza dell’anno all’estero - Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’attesissima rassegna “Giornate da Libridine”, l’appuntamento dedicato ai libri, alla lettura e agli incontri con autori e autrici che fanno della parol ... ravennawebtv.it scrive

“Librando”, a Tarquinia al via gli incontri d’autunno. Primo appuntamento martedì alle 17.30 - Dopo gli appuntamenti estivi, torna a Tarquinia la rassegna di promozioni librarie “Librando”, organizzata dall’assessorato ... Riporta msn.com