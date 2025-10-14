Libero consorzio la campionessa paraolimpica Asja Abate incontra gli studenti
“La forza delle donne” è stato il filo conduttore dell’incontro tra la campionessa paraolimpica Asja Abate, il presidente del Libero consorzio Giuseppe Pendolino e gli studenti dell’Istituto superiore GalloSciascia di Agrigento. L’iniziativa, organizzata dal settore servizi sociali diretto dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
