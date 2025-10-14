Il 20 ottobre prossimo si celebra l’81° anniversario dela liberazione della città di Cesena dall’occupazione delle truppe nazifasciste. Il programma delle manifestazioni culturali, formative e commemorative allestito dall’Assessorato alla Cultura e la Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, ANPI Cesena e diverse altre realtà associative del territorio, si snoda lungo tutto il mese di ottobre. "Proseguendo sulla linea inaugurata lo scorso anno – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – anche per questo 81esimo anniversario della Liberazione vogliamo mettere al centro la memoria della nostra città, con una serie di iniziative culturali tese a ricordare gli avvenimenti e soprattutto le donne e gli uomini che, con coraggio e sacrificio, hanno lottato contro la dittatura, permettendo alle generazioni future di crescere all’insegna dei valori democratici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, 81° anniversario. Un mese di celebrazioni ed eventi