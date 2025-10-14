Liberazione 81° anniversario Un mese di celebrazioni ed eventi
Il 20 ottobre prossimo si celebra l’81° anniversario dela liberazione della città di Cesena dall’occupazione delle truppe nazifasciste. Il programma delle manifestazioni culturali, formative e commemorative allestito dall’Assessorato alla Cultura e la Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, ANPI Cesena e diverse altre realtà associative del territorio, si snoda lungo tutto il mese di ottobre. "Proseguendo sulla linea inaugurata lo scorso anno – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – anche per questo 81esimo anniversario della Liberazione vogliamo mettere al centro la memoria della nostra città, con una serie di iniziative culturali tese a ricordare gli avvenimenti e soprattutto le donne e gli uomini che, con coraggio e sacrificio, hanno lottato contro la dittatura, permettendo alle generazioni future di crescere all’insegna dei valori democratici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 15 e 16 ottobre, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, due giornate di riflessione aperte alla cittadinanza, tra Palazzo Marino e Palazzo Reale, per riscoprire il ruolo della cultura nella costruzione della democrazia. Il - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, le iniziative dell’81esimo anniversario della Liberazione della città - Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944, con una serie iniziative per tutto il mese di ottobre ... Si legge su corrierecesenate.it
Cesena, 81° anniversario della Liberazione: il programma delle celebrazioni - Cesena si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944, con un ... Come scrive corriereromagna.it
Anniversario della Liberazione. Le iniziative in programma a Cervia - Il mese di ottobre a Cervia è dedicato alle celebrazioni della Liberazione che si svolgeranno in contemporanea al primo Festival della Pace. Segnala ilrestodelcarlino.it