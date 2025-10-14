Tempo di lettura: 3 minuti Nella cornice di Agrilevante a Bari, si è tenuto l’incontro “Comunicare l’agromeccanica: il contributo dei social media e dei content creator”, dedicato al ruolo sempre più strategico dei social network e degli influencer nel mondo della meccanizzazione agricola.Protagonista dell’iniziativa, organizzata da FederUnacoma in collaborazione con Agia-CIA, è stata Liana Agostinelli, Presidente dei Giovani Imprenditori Agricoli della CIA Campania e Vicepresidente nazionale di Agia-CIA, che ha presentato i risultati dell’indagine condotta su un campione di imprese agricole e di costruttori di macchine agricole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Liana Agostinelli (Agia-CIA): “Per una comunicazione agricola efficace servono contenuti tecnici di qualità e fonti affidabili”