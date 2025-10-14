Liana Agostinelli Agia-CIA | Per una comunicazione agricola efficace servono contenuti tecnici di qualità e fonti affidabili
Tempo di lettura: 3 minuti Nella cornice di Agrilevante a Bari, si è tenuto l’incontro “Comunicare l’agromeccanica: il contributo dei social media e dei content creator”, dedicato al ruolo sempre più strategico dei social network e degli influencer nel mondo della meccanizzazione agricola.Protagonista dell’iniziativa, organizzata da FederUnacoma in collaborazione con Agia-CIA, è stata Liana Agostinelli, Presidente dei Giovani Imprenditori Agricoli della CIA Campania e Vicepresidente nazionale di Agia-CIA, che ha presentato i risultati dell’indagine condotta su un campione di imprese agricole e di costruttori di macchine agricole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Marotta, la vigilessa Daniela Agostinelli irrompe nella casa del suo anziano vicino e sventa il raggiro del finto incidente... - facebook.com Vai su Facebook
La campana Liana Agostinelli conquista la vice presidenza nazionale di Agia-Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Cia - La Campania porta a segno un risultato importante: la vice presidenza nazionale di Agia, l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Cia, che viene assegnata a Liana Agostinelli. Come scrive orticalab.it
Grandine nel Fortore, Agostinelli (Cia): “Distrutto il 50% delle produzioni” - La grandine torna a colpire il Sannio e questa volta è il Fortore a registrare gravi danni alle produzioni agricole con le aziende messe in ginocchio. ntr24.tv scrive
Il campano Renato Pizza conquista la vice presidenza nazionale dell’associazione Turismo Verde della Cia Confederazione Agricoltori - Dopo La vice presidenza nazionale di Agia assegnata a Liana Agostinelli, la Confederazione Italiana Agricoltori porta a casa un nuovo importante risultato: la vice presidenza nazionale ... Si legge su orticalab.it