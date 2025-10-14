Li accusano di estorsione ma poi ritrattano

Li hanno accusati di tentata estorsione e minacce ma poi arrivati al dunque, al processo, hanno chiesto di ritirare la querela dicendo di non ricordarsi quello che era accaduto. E' lo strano caso che è emerso ieri durante l'udienza che si tenuta di fronte al collegio dei giudici di Prato. Sul banco degli imputati ci sono due cinesi, accusati di aver tentato un'estorsione di 3.000 euro e di aver minacciato padre e figlio, connazionali. I fatti risalgono al 2021 e le indagini sono andate avanti di ufficio vista la gravità delle accuse che erano state contestate ai due imputati, uno difeso dall'avvocato Roberta Roviello.

