L'hotel che ospita il lievito madre mentre sei in vacanza ecco dove si trova e come funziona

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Svezia il culto per il pane è ormai conosciuto e da generazioni viene tramandato l'amore per la tradizione gastronomica. Tra le più importanti, quella del lievito madre è cresciuta a tal punto che sono stati creati degli hotel per prendersi cura del lievito mentre i proprietari sono in vacanza. Ecco come funzionano questi hotel e quanto importante è il ruolo della tradizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

hotel ospita lievito madreL’hotel che ospita il lievito madre mentre sei in vacanza, ecco dove si trova e come funziona - È talmente tanto amato che a Stoccolma esistono degli hotel apposta per il lievito madre, dove viene custodito e trattato alla stregua di animale da compagnia. Da fanpage.it

In Svezia esiste l’hotel per il lievito madre dove puoi lasciarlo in custodia durante le vacanze - A Stoccolma, nel quartiere Sofo, esiste infatti un vero e proprio hotel per lievito madre. Si legge su greenme.it

