LG Electronics raccoglie 1,3 miliardi di dollari per l' IPO indiana

Milano, 14 ott. (askanews) - La filiale indiana di LG Electronics ha raccolto 1,3 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Mumbai grazie alle scommesse degli investitori sul boom dei consumi. L'azienda sudcoreana produttrice di elettrodomestici, che detiene una quota di mercato significativa in diverse categorie premium, tra lavatrici e frigoriferi, è stata quotata al limite superiore del prezzo di offerta pubblica iniziale per una valutazione di 8,7 miliardi di dollari. Un'Ipo che sottolinea la rapida ascesa dell'India come polo manifatturiero emergente per i giganti della tecnologia che cercano di diversificare la propria produzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

