LG Electronics raccoglie 1,3 miliardi di dollari per l' IPO indiana

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 14 ott. (askanews) - La filiale indiana di LG Electronics ha raccolto 1,3 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Mumbai grazie alle scommesse degli investitori sul boom dei consumi. L'azienda sudcoreana produttrice di elettrodomestici, che detiene una quota di mercato significativa in diverse categorie premium, tra lavatrici e frigoriferi, è stata quotata al limite superiore del prezzo di offerta pubblica iniziale per una valutazione di 8,7 miliardi di dollari. Un'Ipo che sottolinea la rapida ascesa dell'India come polo manifatturiero emergente per i giganti della tecnologia che cercano di diversificare la propria produzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lg electronics raccoglie 13 miliardi di dollari per l ipo indiana

© Quotidiano.net - LG Electronics raccoglie 1,3 miliardi di dollari per l'IPO indiana

Contenuti che potrebbero interessarti

lg electronics raccoglie 13LG Electronics India: debutto da 13 miliardi. Sorpassa la casa madre sudcoreana - ) con un debutto in Borsa da 13 miliardi di dollari, ottenendo un segnale forte dal mercato dei consumi asiatici ... finanza.repubblica.it scrive

LG Electronics India in rialzo di oltre il 50% nel debutto dopo IPO da 1,3 mld - Le azioni di LG Electronics India (NSE:LGEL) sono salite di oltre il 50% nel loro debutto sul mercato martedì, dopo che l’offerta pubblica iniziale da 1,3 miliardi di dollari del produt ... Da it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Lg Electronics Raccoglie 13