Lezioni negate a ragazzo disabile | il chiarimento della scuola

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo ricevuto in data 08.10.2025 una diffida da parte degli avvocati dei genitori del minore e, contemporaneamente, senza possibilità di contraddittorio, abbiamo subito una campagna mediatica che ricostruisce l’accaduto in maniera del tutto inesatta, fuorviante e dannosa per la nostra immagine”. Così il ‘British Institutes’ di Napoli replica ad una nota di Angelo e Sergio Pisani, i legali che hanno raccolto la denuncia dei genitori del ragazzino. “Siamo, pertanto, tenuti a chiarire – precisano – che il minore in questione ha per tre anni frequentato il nostro asilo internazionale “English Adventures”, che prevedeva una frequenza giornaliera dalle 4 alle 8 ore dal lunedì al venerdì, con educatori la cui funzione è quella di avvicinare i più piccoli ai “suoni” della lingua inglese, tramite attività ludiche e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti simili trattati di recente

Infatti, basta con queste lezioni senza contraddittorio! - facebook.com Vai su Facebook

“Non possiamo gestirlo”, liceo linguistico di Napoli rifiuta disabile - L'ennesima storia di discriminazione arriva dal Vomero, uno dei quartieri bene della città, dove ai genitori del ragazzino con disabilità i dirigenti scolastici dell'istituto hanno negato l'iscrizione ... Si legge su ilsole24ore.com

Napoli, negata a un bimbo disabile l’iscrizione alla scuola di lingue: «Non sappiamo come gestirlo» - Un bimbo di sei anni escluso da una scuola linguistica del Vomero per la sua disabilità. Secondo ilmattino.it

Napoli, scuola nega l'iscrizione ad un ragazzo disabile: «Non siamo in grado di gestirlo» - «Non possiamo riaccogliere suo figlio perché la scuola non sarebbe in grado di gestirlo in aula»: è quanto si sono sentiti dire ... msn.com scrive