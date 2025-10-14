L’ex Roma Emerson Palmieri | Totti mi tranquillizzava Sabatini mi ha cambiato la vita
In un’intervista rilascia a calciomercato.com, l’ex Roma Emerson Palmieri ha parlato della sua esperienza in giallorosso. Queste le sue parole: “Vi racconto una cosa: quando giocavo a Palermo e avevo il giorno libero, spesso andavo a visitare Roma. Li ci sono tante cose belle. A livello calcistico posso dire di aver condiviso lo spogliatoio con Francesco Totti. Giocarci insieme mette un po’ di pressione di default. Ma lui mi tranquillizzava, è una persona molto disponibile e aperta al dialogo “. Riguardo l’idea di trasferirsi alla Roma: “Ultima giornata del campionato 201314, Roma-Palermo. Io entro nel secondo tempo e dopo la partita si avvicina Walter Sabatini: ‘Non ti conoscevo, complimenti’. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"È vero, papà ha una gamba più corta dell'altra e l'ho ereditata anche io. Non gli ha mai dato nessun problema. Alla Roma lo chiamavano il Puma proprio per questo" Karolayne Alexandre Da Rosa, figlia di Emerson, in esclusiva a JuveLive su Twitch - facebook.com Vai su Facebook
Emerson Palmieri: "Totti mi tranquillizzava. Sabatini mi ha cambiato la vita" - L'ex calciatore giallorosso: "Vi racconto una cosa: quando giocavo a Palermo e avevo il giorno libero, spesso andavo a visitare Roma" ... Come scrive ilromanista.eu
Roma: offerte milionarie per Emerson Palmieri - alla voce plusvalenze: non solo Manolas o Leandro Paredes, persino Emerson Palmieri, che ha offerte milionarie da Inghilterra e Spagna, ... Riporta calciomercato.com
Roma, riabilitazione in Brasile per Emerson Palmieri - Dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il terzino della Roma Emerson Palmieri effettuerà la riabilitazione al Cepraf, il centro di recupero del Santos, sua ex squadra ... Lo riporta calciomercato.com