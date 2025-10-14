L’ex Roma Emerson Palmieri | Totti mi tranquillizzava Sabatini mi ha cambiato la vita

In un’intervista rilascia a calciomercato.com, l’ex Roma Emerson Palmieri ha parlato della sua esperienza in giallorosso. Queste le sue parole: “Vi racconto una cosa: quando giocavo a Palermo e avevo il giorno libero, spesso andavo a visitare Roma. Li ci sono tante cose belle. A livello calcistico posso dire di aver condiviso lo spogliatoio con Francesco Totti. Giocarci insieme mette un po’ di pressione di default. Ma lui mi tranquillizzava, è una persona molto disponibile e aperta al dialogo “. Riguardo l’idea di trasferirsi alla Roma: “Ultima giornata del campionato 201314, Roma-Palermo. Io entro nel secondo tempo e dopo la partita si avvicina Walter Sabatini: ‘Non ti conoscevo, complimenti’. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

