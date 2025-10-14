L’ex procuratore Venditti e le ombre su Garlasco | Pressioni? Solo il mio stile Ora la mia vita è distrutta a causa di illazioni

Ilgiorno.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia – L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti respinge categoricamente le accuse nei suoi confronti in merito all’ inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista a Sky TG24, dopo l’udienza al Tribunale del riesame di Brescia, Venditti ha dichiarato: “L’ accusa di peculato non mi è ancora stata contestata, aspetto pure che mi si contesti il ‘sistema Pavia’. ‘Sistema’ significa associazione a delinquere, sono proprio curioso che qualcuno mi contesti di essere stato a capo o promotore o partecipe di un’associazione a delinquere finalizzata a che cosa? Dicono a pranzi, cene. E questa è un’associazione a delinquere?” L’ex magistrato ha inoltre sottolineato il peso emotivo della vicenda: “Professionalmente e umanamente la vicenda mi ha distrutto, sono veramente a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217ex procuratore venditti e le ombre su garlasco pressioni solo il mio stile ora la mia vita 232 distrutta a causa di illazioni

© Ilgiorno.it - L’ex procuratore Venditti e le ombre su Garlasco: “Pressioni? Solo il mio stile. Ora la mia vita è distrutta a causa di illazioni”

Leggi anche questi approfondimenti

Garlasco, l'appunto scritto trovato a casa Sempio: "Venditti gip archivia x 20.30 Euro" - 30 Euro", sequestrato lo scorso maggio a casa dei genitori di Andrea Sempio e i loro movimenti bancari dell'epoca della prima indagine della Procura ... Lo riporta ansa.it

Garlasco,difesa ex procuratore Venditti ricorrerà al Riesame - La difesa dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, impugnerà il provvedimento di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della ... Riporta notizie.tiscali.it

Chi è Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco - La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta di Garlasco. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Procuratore Venditti Ombre