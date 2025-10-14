L’ex procuratore Venditti e le ombra su Garlasco | Pressioni? Solo il mio stile Ora la mia vita è distrutta a causa di illazioni

Pavia – L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti respinge categoricamente le accuse nei suoi confronti in merito all’ inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista a Sky TG24, dopo l’udienza al Tribunale del riesame di Brescia, Venditti ha dichiarato: “L’ accusa di peculato non mi è ancora stata contestata, aspetto pure che mi si contesti il ‘sistema Pavia’. ‘Sistema’ significa associazione a delinquere, sono proprio curioso che qualcuno mi contesti di essere stato a capo o promotore o partecipe di un’associazione a delinquere finalizzata a che cosa? Dicono a pranzi, cene. E questa è un’associazione a delinquere?” L’ex magistrato ha inoltre sottolineato il peso emotivo della vicenda: “Professionalmente e umanamente la vicenda mi ha distrutto, sono veramente a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

