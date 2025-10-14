L’ex nutrizionista del Napoli | Quando i calciatori salgono sulla bilancia Conte vuole essere presente
Tiberio Ancora, ex membro dello staff di Antonio Conte in azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Durante la chiacchierata, il noto nutrizionista si è soffermato sul rientro in campo di Buongiorno e su alcuni retroscena riguardanti lo spogliatoio partenopeo. Le parole di Ancora. «Per Buongiorno, sarà un rientro graduale, rientra da un infortunio un po’ particolare. Se dovesse giocare dall’inizio, il mister e lo staff saranno sicuri del fatto che è al 100%», ha esordito Ancora. Poi ha affrontato il tema dell’alimentazione: «Sono i dettagli che fanno la differenza, difficilmente ho trovato un calciatore non attento a tutto questo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
