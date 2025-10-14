L' ex direttrice creativa di Christian Dior approda nella casa di moda romana mentre Silvia Venturini Fendi assume il ruolo di Presidente Onorario

N ell’ industria della moda non ci si annoia mai. Dopo le movimentate Fashion Week di Milano e Parigi, dominate da attesi e discussi debutti, i riflettori fashion si spostano ora verso Roma. La città da cui giunge l’annuncio della nomina di Maria Grazia Chiuri a Chief Creative Officer di Fendi. Fendi accende la passerella della Milano Fashion Week con leggerezza e colore X I rumors e le voci in merito, d’altra parte, si rincorrevano già da tempo e avevano trovato ancor più fondamento con il nuovo ruolo assunto da Silvia Venturini Fendi. Dopo l’addio di Kim Jones e lo show celebrativo dei 100 anni della maison, dunque, Fendi sceglie di affidarsi a Maria Grazia Chiuri, a sua volta reduce da quasi dieci anni alla guida di Christian Dior. 🔗 Leggi su Iodonna.it

