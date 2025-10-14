L' ex direttrice creativa di Christian Dior approda nella casa di moda romana mentre Silvia Venturini Fendi assume il ruolo di Presidente Onorario
N ell’ industria della moda non ci si annoia mai. Dopo le movimentate Fashion Week di Milano e Parigi, dominate da attesi e discussi debutti, i riflettori fashion si spostano ora verso Roma. La città da cui giunge l’annuncio della nomina di Maria Grazia Chiuri a Chief Creative Officer di Fendi. Fendi accende la passerella della Milano Fashion Week con leggerezza e colore X I rumors e le voci in merito, d’altra parte, si rincorrevano già da tempo e avevano trovato ancor più fondamento con il nuovo ruolo assunto da Silvia Venturini Fendi. Dopo l’addio di Kim Jones e lo show celebrativo dei 100 anni della maison, dunque, Fendi sceglie di affidarsi a Maria Grazia Chiuri, a sua volta reduce da quasi dieci anni alla guida di Christian Dior. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Frida Giannini è tornata. Dopo quasi un decennio di silenzio creativo, la designer riappare sulla scena della moda con un progetto che mescola rock’n roll, nostalgia e spirito britannico. L’ex direttrice creativa di Gucci firma Hypernova 150, capsule collection di - facebook.com Vai su Facebook
Fendi si prepara all'arrivo di Maria Grazia Chiuri come direttrice creativa https://fashionunited.it/news/persone/fendi-si-prepara-allarrivo-di-maria-grazia-chiuri-come-direttrice-creativa/2025093028265… #rassegnastampa Vai su X
Rachel Scott è la nuova direttrice creativa di Proenza Schouler - Rachel Scott, fondatrice del marchio newyorkese Diotima, è stata nominata direttrice creativa di Proenza Schouler. Riporta vogue.it
Fendi si prepara all'arrivo di Maria Grazia Chiuri come direttrice creativa - Un ritorno alle origini, in Italia, per questa donna che iscrive il suo stile in una ... Come scrive fashionunited.it