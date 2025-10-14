Lewis Hamilton il ritratto Lego del cane perso e il lutto | come superare la morte di un animale domestico

Vanityfair.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota ha appena realizzato un ritratto con i Lego per ricomporre un vuoto lasciato dal suo cane, il bulldog che lo ha accompagnato per dodici anni. E ci ricorda che la scomparsa di un amico a quattro zampe è un dolore vero, che merita ascolto e spazio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lewis Hamilton, il ritratto Lego del cane perso e il lutto: come superare la morte di un animale domestico

