Lewis Hamilton il ritratto Lego del cane perso e il lutto | come superare la morte di un animale domestico

Il pilota ha appena realizzato un ritratto con i Lego per ricomporre un vuoto lasciato dal suo cane, il bulldog che lo ha accompagnato per dodici anni. E ci ricorda che la scomparsa di un amico a quattro zampe è un dolore vero, che merita ascolto e spazio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lewis Hamilton, il ritratto Lego del cane perso e il lutto: come superare la morte di un animale domestico

Leggi anche questi approfondimenti

Lewis Hamilton detiene il record di vittorie su più circuiti differenti: 31. A seguirlo, Max Verstappen, fermo a 26, al terzo posto invece Michael Schumacher a 23. 4º Alain Prost 22 5º Sebastian Vettel 21 6º Nigel Mansell e Fernando Alonso 19 8º Ayrton Senna e - facebook.com Vai su Facebook

Lewis Hamilton via Instagram - X Vai su X

Lewis Hamilton, ritratto di un campione anche di stile - Lewis Hamilton dixit in tempi non sospetti, prima ancora che il suo nome venisse associato a un’idea nuova ... Lo riporta milanofinanza.it

Leclerc e Hamilton costruiscono la Ferrari SF-24 Lego Technic - LEGO e la Scuderia Ferrari HP hanno unito le forze per una sfida di determinazione senza precedenti. Riporta sportmediaset.mediaset.it