Lewis Hamilton dà un consiglio a Oscar Piastri per la lotta nel Mondiale F1 | Non farlo mai

Il sette volte campione del mondo è stato interpellato sul duello per il Mondiale F1 2025 tra Norris, Verstappen e Piastri. Hamilton ha dato un consiglio al pilota australiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lewis Hamilton detiene il record di vittorie su più circuiti differenti: 31. A seguirlo, Max Verstappen, fermo a 26, al terzo posto invece Michael Schumacher a 23. 4º Alain Prost 22 5º Sebastian Vettel 21 6º Nigel Mansell e Fernando Alonso 19 8º Ayrton Senna e

Lewis Hamilton via Instagram - X Vai su X

Lewis Hamilton in Ferrari: il sogno dell'ottavo titolo continua, ma quanto tempo gli resta ancora in Formula 1? - Lewis Hamilton vive il suo anno più difficile in Ferrari, ancora a secco di podi.

Hamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare" - "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe".

Il pilota della Ferrari non scenderà in pista per stare accanto al suo amato cane, in gravi condizioni - La ragione, pur senza comunicazioni ufficiali, sarebbe legata alle condizioni di salute del suo fedele bulldog