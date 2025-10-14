L’evoluzione della specie È uscito il primo album dei PRIMATE in perfetto equilibrio tra hip-hop ed elettronica

Primate è il nome che Les Claypool, funambolo del basso dalla voce inconfondibile, aveva scelto per il suo trio. Ma un bel giorno ricevette una lettera di “cease and desist” firmata dal legale di una band omonima e optò per un’altra ragione sociale, Primus. In seguito, Les conobbe quel legale, il quale gli confessò di non essere un vero avvocato, ma semplicemente uno della band. Ormai però i giochi erano fatti, i Primus erano una band affermata e i Primate si sciolsero poco dopo. Oggi i PRIMATE (tutto maiuscolo, si badi bene) si sono, per così dire, reincarnati in un duo italiano che propone un hip-hop strumentale acidissimo e contaminato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

