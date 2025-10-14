L’evento Danesi e la Germani trionfano al GLGS-USSI
Un pomeriggio di festa e di premiazioni: sono stati consegnati a Milano, al Teatrino di Palazzo Visconti, i riconoscimenti ai giornalisti, ma soprattutto ai personaggi di spicco dello sport regionale da parte del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi - GLGS-USSI Lombardia. Continua la collezione di trofei per Anna Danesi, bresciana, capitana della Nazionale campione del mondo 2025 e giocatrice della Numia Vero Volley, premiata come atleta dell’anno, per "la classe, l’esperienza e il carisma da leader" e per essere una "figura simbolo del volley femminile italiano". "È un onore. Il mio ruolo mi porta ad essere al centro, ma cerco di esserlo per le mie compagne quando ne hanno bisogno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
